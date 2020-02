Atalanta, Gasperini sorride: "Grande vittoria, ma al ritorno ci sarà da soffrire"

QUI ATALANTA

L'Atalanta ha battuto 4-1 il Valencia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Se da una parte Gasperini è soddisfatto "Grande vittoria, avremmo firmato tutti alla vigilia per un risultato così", dall'altra il tecnico pensa già al ritorno: "Il gol subito e le occasioni concesse sul 4-0 sono un motivo di grande attenzione per la prossima sfida. Certi errori là non possiamo commetterli". La felicità resta: "Siamo soddisfatti".

Tre gol di vantaggio in vista della sfida del Mestalla sono un bel bottino da portarsi dietro nel viaggio in Spagna, ma la mezzora finale ha messo in chiaro che non sarà un ritorno facile: "Siamo molto soddisfatti - ha commentato Gasperini a fine partita -, ma c'è anche un po' di rammarico per il gol subito e le occasioni concesse. Certi errori non dovremo ripeterli in Spagna, ne abbiamo commessi molti in uscita sulla loro pressione e per andare ai quarti dovremo dimostrare anche su un campo difficile come il loro, eliminando certi regali. La sfida di Valencia sarà un esame importante per noi, la qualificazione ce la dovremo meritare là".

Attaccando, secondo i piani di Gasperini: "Noi creiamo molte occasioni e siamo pericolosi in questo tipo di partite - ha commentato il tecnico dell'Atalanta -. Certo il Valencia poteva segnare di più nel finale, ma anche noi, con la differenza che noi gli abbiamo regalato qualcosa, mentre le nostre occasioni ce le siamo create. Abbiamo tutta la voglia di andare in casa loro e dimostare di meritare i quarti di finale".

Un esame di personalità importante per la Dea: "Dobbiamo pensare che dovremo fare gol anche a Valencia. Mi piacerebbe vedere una partita propositiva, non di sola sofferenza, anche se è chiaro che dovremo saper soffrire e stringere i denti nel loro stadio. Andare là ed essere positivi penso sia il miglior modo per avere più possibilità di passare il turno".

La chiave è tutta nel pressing offensivo degli spagnoli, arma a doppio taglio del Valencia: "L'infortunio di Djimsiti nel riscaldamento ha cambiato i nostri piani nella gestione del pallone da dietro, che di solito è la nostra forza, perché sapevamo che saltando la loro pressione avremmo potuto fargli ancora più male. Anche loro comunque avevano assenze importanti. Il leit motiv del ritorno sarà proprio questo e dovremo avere le capacità di smorzare la loro pressione, e l'entusiasmo del pubblico. Comunque sono felice, ma spero di esserlo di più dopo la gara di ritorno".