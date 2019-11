Atalanta, Gasperini: "Sappiamo giocare a calcio, siamo ancora vivi"

DALLO SPOGLIATOIO

Il primo punto per l'Atalanta in Champions League è arrivato contro il City di Guardiola, ma Gasperini può anche rammaricarsi per le occasioni non sfruttate nella ripresa: "Nel finale c'erano le condizioni per vincere la partita con il City in 10 con un giocatore in porta, ma si è giocato pochissimo ed è venuta fuori un po' la nostra impreparazione. Abbiamo perso troppo tempo con la sostituzione e coi giochini alla bandierina, ma il pareggio non toglie nulla alla nostra partita. Abbiamo cambiato marcia dopo il rigore sbagliato dal Manchester". Champions, Manchester City: Kyle Walker finisce in porta













La qualificazione è ancora possibile: "Il girone è equilibrato. Abbiamo chances sia per la Champions che per l'Europa League. Ci terrei ad andare avanti in Europa, ma non dobbiamo più sbagliare. C'è il rammarico per i punti lasciati con lo Shakhtar. Abbiamo sbagliato con la Dinamo, ma tra oggi e Shakhtar meritavamo una vittoria. Guardiamo avanti, abbiamo delle possibilità e dobbiamo pensare a vincere la prossima in casa contro la Dinamo".

L'Atalanta è scesa in campo con meno paura rispetto al passato: "Nel primo tempo siamo stati in difficoltà perché il City era sempre pericoloso. Potevamo fare di più perché non la vedevamo mai e non riuscivamo a recuperare il pallone. Dovevamo portarli nella loro metà campo perché a difendere nella loro parte di campo sono meno bravi. Ci siamo presi dei rischi, ma siamo riusciti ad alzare l'asticella andando più forte recuperando palloni e vincendo i contrasti. Poi noi sappiamo giocare a calcio, creiamo sempre occasioni e lo abbiamo fatto anche contro di loro".

L'occasione dell'espulsione di Bravo su Ilicic: "Se fosse andato in porta era meglio perché non c'era nessuno tra lui e il gol. Il portiere lo ha atterrato, era una grande occasione e se avessimo segnato... Spero il suo sia stato un gesto per difendersi e non abbia pensato che fosse meglio restare 11 vs 10 che andare in porta a segnare. Con lui comunque mi sono arrabbiato di più per il rigore causato. Per il resto ha fatto una grandissima partita, strepitosa. Siamo ancora qui, siamo ancora vivi comunque".

CITY, GUARDIOLA: "OTTIMO FARE 4 PUNTI CONTRO L'ATALANTA"

Guardiola ha commentato così l'1-1 del suo Manchester City contro l'Atalanta: "Ci siamo spaventati, e non mi è mai capitato di usare tre portieri in una partita. Abbiamo reagito bene e abbiamo subito un solo tiro in porta con Walker tra i pali. Sapevamo che l'Atalanta era molto aggressiva a centrocampo, il risultato per noi è molto buono anche perché abbiamo concesso poco ai ragazzi di Gasperini". Il cambio di Ederson: "Ha avuto un problema e ho dovuto cambiarlo. Non ho sottovalutato l'Atalanta, in Champions non si può fare. Fare 4 punti contro l'Atalanta per noi è un successo, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto. A volte fa bene non vincere tutte le partite". Futuro in Italia: "Forse, è possibile. E' stato un piacere giocare in Italia e mi sono trovato benissimo, ma adesso non ci penso perché sto bene in Inghilterra e in Premier League. In futuro chissà, non sono così vecchio".