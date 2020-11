Atalanta, Gasperini: "Non abbiamo più intensità, è il momento di cambiare qualcosa"

QUI ATALANTA

Cinque gol subiti dal Liverpool e poco da commentare. L'Atalanta è uscita con le ossa rotte dalla sfida interna in Champions League contro i campioni d'Inghilterra: "Ci è capitato di perdere male a Manchester l'anno scorso, ma sapevamo che potevamo migliorare - ha commentato Gasperini a fine partita -. Questa sera il divario è stato davvero pesante, bisogna riflettere sull'aspetto tattico perché diventa veramente difficile. Abbiamo affrontato il Liverpool con la fiducia di poter reggere ed essere pericolosi, invece erano troppo superiori e andavano troppo più forte di noi. Non riusciamo più a essere una squadra intensa e dobbiamo studiare delle modifiche, lo abbiamo visto anche in campionato".

"In altre sconfitte pesanti avevamo la sensazione di avere margini per fare meglio, adesso invece non riusciamo più a tenere una certa intensità. Dobbiamo capirlo e fare i cambiamenti del caso - ha continuato poi Gasperini -, il tempo passa anche per noi". Anche contro l'Ajax i nerazzurri erano andati in difficoltà: "Quello è stato un campanello d'allarme anche se poi l'abbiamo raddrizzata. Il Liverpool però è completamente di un altro livello. Ci sono problemi che ci portiamo dietro anche dal campionato, stiamo prendendo troppi gol a prescindere dal valore dell'avversario e facciamo meno gol. Corriamo molto meno e siamo meno veloci. Faremo modifiche, quando giochi contro i migliori deve trovare la soluzione per crescere. Ogni anno abbiamo preso scoppole, ma imparato la lezione".

L'Atalanta è apparsa anche stanca oltre agli infortunati: "Certamente è un fattore che incide perché giocare così spesso in Champions ti porta via energie, in più il nostro è un campionato impegnativo contro tutte le squadre. Non è un alibi, è un dato di fatto".

