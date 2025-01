Atalanta, Gasperini: "All'inizio avremmo firmato per i playoff, ora qui per giocarci tutto"

Si diceva, però, un'Atalanta priva di Lookman, assenza molto pesante: "Era già da un po' di partite che si trascinava questo problema, a Como sembrava andasse bene, poi dopo l'ultimo allenamento abbiamo fatto degli accertamenti, speriamo sia meno lunga del previsto. Un ritorno sul mercato? Non lo so, chiedetelo alla società. Ma non credo che a tre giorni dal mercato la situazione possa cambiare per un infortunio che magari durerà anche meno. Può essere che sia uno stop meno lungo di quanto temuto". Inutile insistere, anzi. Alla fine ci scappa anche un po' di stizza: "Io non mi aspetto regali, come dite voi" ha tuonato Gasp in conferenza stampa. "Anzi, questa cosa è veramente imbarazzante, sembra che l'Atalanta debba fare dei regali a me. Io non ho bisogno, deve farlo per se stessa, per il presente e per il futuro, io ho sempre e solo cercato di migliorare le squadre, e centrare gli obiettivi. Cercare di migliorare la squadra è più importante di un centro sportivo nuovo, di un'Under23? Perché permette di arrivare agli obiettivi. Ogni volta che c'è il mercato non ci dev'essere una contrapposizione fra allenatore e società, il club deve andare avanti per la sua strada e fare il meglio. Non ci sono regali da fare a me".