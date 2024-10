Aston Villa, Emery: "Il Bologna ha una grande storia, noi vogliamo confermarci tra le big"

La fiducia comunque è tanta e l'ambizione non manca: "Crediamo di poter competere. Non so fino a che punto arriveremo, ma in questo momento siamo in una buona posizione in Champions League e Premier League. Vogliamo costruire qualcosa di importante, questo è il messaggio che sto inviando ai giocatori e che i ragazzi hanno fatto proprio. Questo è il modo in cui amiamo il calcio: amiamo il nostro lavoro e vogliamo avere successo. Giocare la Champions League era un sogno, ma ora non siamo qui solo per giocare, vogliamo starci per competere e vogliamo confermarci tra le grandi a lungo".