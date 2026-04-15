Arsenal e Real al bivio della stagione: la lunga notte di Arteta e Arbeloa

Sarà la suggestione letteraria alla "febbre a 90'" o semplicemente la storia di questo club londinese, ma non c'è dubbio che all'Arsenal non si possa mai vivere serenamente le stagioni calcistiche. Anche quando sembra che tutto fili liscio e che davvero possa essere l'anno buono. Arteta ci ha anche provato: lasciamo da parte il bel gioco e concentriamoci sui punti, anche se arrivano su calci piazzati in cui il blocco sul portiere è al limite, e oltre, del regolamento e iniziamo a spezzare il gioco rotolandoci a terra per far passare il tempo. Ma nemmeno così le cose sembrano cambiare. Se si vince, da quelle parti, esclusi un paio di campionati con Wenger, è perché le stelle si allineano tutte in un solo istante, quello, per esempio, in cui Michael Thomas (non a caso soprannominato "the history man") segna il gol decisivo nell'ultimo secondo dell'ultima partita dell'anno regalando un titolo clamoroso ai Gunners nel 1989.