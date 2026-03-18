L'INTERVISTA

Donnarumma saluta la Champions: "Espulsione decisiva, ora testa alla Carabao e alla Nazionale"

Il portiere del City analizza la sconfitta con il Real Madrid con la testa proiettata a una settimana decisiva 

18 Mar 2026 - 09:45
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L'eliminazione dalla Champions è dura da digerire ma Gigio Donnarumma ha comunque dei traguardi importanti da portare a termine da qui a fine stagione. Si parte già domenica con la finale di Carabao Cup contro l'Arsenal, ormai lanciata versi il titolo, e, per restare al Manchester City, proseguire il cammino in F.A. Cup. La prossima settimana, poi, c'è anche l'appuntamento decisivo nel playoff della Nazionale contro l'Iranda del Nord: "La qualificazione l’abbiamo persa all’andata, la delusione è tanta ma da domani bisogna rialzarsi perché già domenica c’è la finale di Carabao Cup da portare a casa. Con la Nazionale ci sono due partite molto importanti, fondamentali per noi per riportare l’Italia ai mondiali. Oggi la delusione c’è ma ci rialzeremo ancora più forti".

Poi analizza cosa sia andato storto nel doppio confronto con il Real Madrid: "Penso che l’espulsione sia stata decisiva, poi il calcio è così, fatto di episodi, soprattutto in Champions. Però sono fiero dei miei compagni, abbiamo fatto una grande partita e in 11 contro 11 sarebbe stato diverso". 

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