Champions League: Barcellona ok in rimonta, tutto facile per Bayern e Liverpool

I bavaresi avanzano con il 2-0 al Saint-Gilloise, vincono anche Barcellona, Chelsea e Newcastle
Nella penultima giornata del girone unico di Champions League il Bayern Monaco mette in cassaforte la qualificazione agli ottavi con il 2-0 casalingo sull’Union Saint-Gilloise. Vittorie importanti in chiave eliminazione diretta anche per Barcellona (4-2 con lo Slavia Praga), Chelsea (1-0 contro il Pafos) e Newcastle (3-0 sul PSV Eindhoven). Il Liverpool travolge il Marsiglia 3-0 in trasferta, pari 1-1 tra Galatasaray e Atletico Madrid.
BAYERN MONACO-UNION SAINT-GILLOISE 2-0
Il Bayern Monaco sale a 18 punti in classifica e ipoteca la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Ai bavaresi basta un buon secondo tempo contro l’Union Saint-Gilloise. Nel corso del primo tempo i padroni di casa spingono, ma i belgi si difendono bene e all’intervallo le reti sono inviolate. La squadra di Kompany accelera dopo la pausa: nel giro di tre minuti (52’ e 55’) la doppietta di Harry Kane, prima su assist di Olise e poi su rigore. Poco dopo l’ora di gioco Kim riceve il secondo giallo e lascia in inferiorità numerica i biancorossi, ma gli ospiti non ne approfittano. Anzi, sono ancora i bavaresi a premere, ma Kane all’81’ fallisce la tripletta colpendo il palo sul secondo rigore assegnato ai tedeschi. Il Bayern si qualifica agli ottavi, Saint-Gilloise ormai ad un passo dall’eliminazione.
MARSIGLIA-LIVERPOOL 0-3
Prova di forza del Liverpool, che stende 3-0 il Marsiglia in trasferta. I Reds premono forte sull’acceleratore fin da subito, con Ekitike che si vede annullare il vantaggio prima della mezzora. Gli uomini di Slot stappano comunque la partita in chiusura di primo tempo, con la punizione fantastica di Dominik Szoboszlai. La squadra di De Zerbi cerca di reagire dopo l’intervallo, ma al 72’ arriva il colpo dal sapore del ko: Frimpong insiste sulla destra e trova la deviazione nella propria porta dell’estremo difensore Rulli. I francesi provano ancora una volta a scuotersi, ma al 92’ Gakpo chiude i conti, innescato dal connazionale olandese Gravenberch. Il Liverpool sale a quota 15 e aggancia il Real Madrid, con il pass per la qualificazione agli ottavi più vicino: Marsiglia fermo a 9, in piena corsa per un posto ai play-off.
GALATASARAY-ATLETICO MADRID 1-1
Non si fanno troppo male Galatasaray e Atletico Madrid, la sfida in Turchia finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti che aprono le marcature al quarto minuto di gioco: cross dal fondo dell’ex Atalanta Matteo Ruggeri e colpo di testa vincente di Giuliano Simeone. I padroni di casa reagiscono subito, e al 20’ riescono a riportare il match in equilibrio: azione prolungata dei giallorossi, con Sallai che butta il pallone in mezzo e trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Llorente. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, e nella ripresa i ritmi calano leggermente: gli spagnoli ci provano sia su corner con Hancko che su punizione nel finale con Griezmann, ma non riescono a tornare in vantaggio. L’Atletico con questo 1-1 sale a quota 13 punti, tenendo ancora nel mirino la qualificazione tra le prime otto. Il Galatasaray è invece a 10 punti in classifica, ampiamente in lotta per un posto ai play-off.
LE ALTRE PARTITE
Nella settima giornata si crea un maxi-gruppo di squadre a quota 13 punti in classifica, che si giocheranno gli ultimi slot tra le prime otto nell’ultimo turno. Oltre a Psg, Sporting, City, Atletico Madrid e Atalanta anche Chelsea, Newcastle e Barcellona. I Blues piegano il PAfos a fatica 1-0, grazie alla rete di Caicedo al 78’. Più facile la serata dei Magpies, che stendono 3-0 il Psv nel segno di Wissa (8’), Gordon (30’) e Barnes (65’). Serata pazza invece per il Barcellona, che vince 4-2 in casa dello Slavia Praga: padroni di casa avanti a sorpresa con Kusej (10’), poi la doppietta di Fermin Lopez (34’ e 42’) spinge i catalani. L’autogol clamoroso di Lewandowski (44’) rimette in partita i cechi, poi nel secondo tempo Dani Olmo (63’) e lo stesso Lewandowski (70’) regalano i tre punti a Flick. Il sogno playoff del Qarabag è più vivo che mai, 3-2 casalingo contro l’Eintracht Francoforte. Gli azeri la sbloccano con Duran al 4’, poi la rimonta tedesca nel segno di Uzun (10’) e Chaibi su rigore (78’). Due minuti più tardi Duran trova la doppietta del faticoso pari, poi al 94’ Mustafazada permette ai padroni di casa di salire a 10 punti in classifica.