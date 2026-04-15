Real Madrid, Arbeloa: "Molto arrabbiati e delusi, rosso inspiegabile"

"Siamo molto arrabbiati e molto delusi. Penso che sia stata una grande partita da parte di entrambe le squadre e penso che fosse equilibrata. Poi dopo il secondo giallo a Camavinga tutto è finito: è incredibile, nessuno può spiegare come si possa mandar fuori un giocatore per un episodio di qual tipo". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha commentato l'eliminazione subita dal Bayern e l'episodio chiave della partita. "Io sono fiero dei miei giocatori, hanno fatto il loro meglio, lottato per il club e per la maglia, si meritavano di più - ha poi aggiuntol'allenatore -. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, abbiamo avuto le nostre opportunità anche nel secondo tempo. Loro ci hanno pressato tanto, ma ovviamente eravamo lì, eravamo vicini. Quando perdi una partita in questo modo nessuno può essere contento, siamo molto arrabbiati e delusi".