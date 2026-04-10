Cassano accusa Allegri che risponde scherzando: "Mi ha fatto un complimento"

10 Apr 2026 - 12:58
Antonio Cassano (attaccante): opinionista televisivo © Getty Images

Antonio Cassano (attaccante): opinionista televisivo © Getty Images

"Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché". Così ieri Antonio Cassano si era spinto contro Max Allegri, ora tecnico del Milan. Alla vigilia della sfida con l'Udinese l'allenatore toscano ha risposto con ironia: "Ho avuto la fortuna di allenare Cassano, aveva giocate straordinarie, credo si avvicinasse un po’ a Ronaldinho. Io rispetto le opinioni di tutti, se per lui sono il responsabile dei problemi della nazionale mi ha fatto un complimento".

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