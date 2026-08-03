Caos Mondiali, Infantino chiede aiuto a Trump per non perdere la presidenza Fifa

Gianni Infantino sta cercando sostegno da una settimana a fronte della ribellione interna alla UEFA contro di lui. Diverse federazioni, tra cui Finlandia e Galles, hanno annunciato che non appoggeranno la rielezione del presidente FIFA il prossimo marzo. Anche l'Inghilterra dovrebbe seguire l'esempio. UEFA e CONCACAF hanno inoltre espresso pubblicamente la loro opposizione al piano e hanno chiesto rispettivamente le dimissioni di Infantino e un "riassetto completo" della presidenza.