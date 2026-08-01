Uefa, durissimo attacco a Infantino: "Nessuna fiducia in lui, lavoreremo per ricostruire la Fifa"

"La UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo progetto di vendita di una quota nelle sue competizioni – inclusa la Coppa del Mondo – a mani private.

La proposta è stata respinta all’unanimità dalle associazioni nazionali UEFA e da numerose altre federazioni e confederazioni di tutto il mondo, il cui compito è proteggere il calcio.

L’UEFA ringrazia tutti i tifosi, le leghe, i club, i giocatori, gli individui, le associazioni e le confederazioni che si sono opposti al progetto, insieme ai numerosi Primi Ministri, Capi di Stato e commentatori che hanno ricordato al Presidente della FIFA che il calcio non è in vendita.