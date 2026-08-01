Il comunicato

Uefa, durissimo attacco a Infantino: "Nessuna fiducia in lui, lavoreremo per ricostruire la Fifa"

La federazione continentale ha emesso un comunicato dai toni durissimi dopo il collasso del progetto di privatizzazione del Mondiale

01 Ago 2026 - 12:17
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La Uefa, dopo il ritiro del progetto-Infantino riguardante la privatizzazione dei Mondiali (e non solo) con vendita a capitali privati, ha emesso un comunicato che è più simile a una dichiarazione di guerra: nessuna fiducia in Infantino e l'attuale leadership Fifa, attacco alle figure che hanno provato a portare avanti il progetto e promessa di mosse urgenti per ridistribuire i proventi della Fifa che sono congelati nelle casse della federazione. Un attacco destinato a scuotere dalle fondamenta il mondo del calcio.

Il comunicato

"La UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo progetto di vendita di una quota nelle sue competizioni – inclusa la Coppa del Mondo – a mani private.
La proposta è stata respinta all’unanimità dalle associazioni nazionali UEFA e da numerose altre federazioni e confederazioni di tutto il mondo, il cui compito è proteggere il calcio.
L’UEFA ringrazia tutti i tifosi, le leghe, i club, i giocatori, gli individui, le associazioni e le confederazioni che si sono opposti al progetto, insieme ai numerosi Primi Ministri, Capi di Stato e commentatori che hanno ricordato al Presidente della FIFA che il calcio non è in vendita.

Non possiamo continuare con schemi segreti, tempi accelerati e ideati da individui senza volto, di dubbio beneficio per il gioco. Dobbiamo identificare i responsabili e obbligarli a rispondere delle loro azioni.

È giusto che, nei prossimi giorni e settimane, la UEFA collabori con le sue associazioni e in stretta collaborazione con altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere e sviluppare un piano affinché non possa ripetersi. Quella revisione dovrà essere approfondita e fondamentale. Nessuna opzione dovrebbe essere esclusa.

L’attuale leadership FIFA ha perso non solo la fiducia dell’UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica.

Quando Gianni Infantino chiese il trust e i voti delle Associazioni Membri della FIFA per essere eletto Presidente nel 2016, dichiarò: «Ovviamente dobbiamo essere trasparenti. Sono stato così negli ultimi 15 anni della mia vita in UEFA», prima di dire agli stakeholder: «I soldi della FIFA sono i vostri soldi. Non sono i soldi del Presidente FIFA. Sono i vostri soldi. Voi siete le associazioni nazionali e i soldi della FIFA devono servire allo sviluppo del calcio e non ad altro».

Non ha mantenuto nessuna di queste promesse. L’affare opaco e trasandato che aveva ideato e cercato di far passare è tutt’altro che trasparente.Con riserve superiori ai 5 miliardi di dollari, non ha nemmeno saputo utilizzare i soldi delle associazioni a beneficio del gioco.L’UEFA inizierà immediatamente a lavorare con partner e stakeholder di tutto il mondo per proporre un nuovo modo di distribuire le risorse attraverso il programma FIFA Forward esistente.

Dobbiamo iniziare a usare parte di quei soldi che sono inattivi sul conto bancario della FIFA per dare il lancio che il calcio di base e il calcio più ampio hanno bisogno in ciascuno dei 211 Paesi membri della FIFA. Ma non abbiamo bisogno di vendere l’argenteria di famiglia per pagarlo.

Questa è una vittoria per tutto il gioco. Ma non deve essere la fine della storia. La proposta è sparita. Il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato".

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