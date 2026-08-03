Ladri nella villa di Caqueret del Como: rubate borse e orologi di lusso

I carabinieri indagano sul furto nell'abitazione del centrocampista del Como Maxime Caqueret, derubato di orologi di valore e borse griffate nel fine settimana, mentre con la moglie e il figlio non si trovava a Piazza Santo Stefano, una frazione di Cernobbio. Per i militari dell'Arma si tratterebbe di un colpo studiato con cura dai malviventi, almeno quattro, ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona mentre si allontanano a piedi dalla villa per poi fuggire su una Bmw. A denunciare l'episodio, dopo il rientro a Como, è stato lo stesso calciatore.