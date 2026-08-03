Atalanta contro Hapoel o Katowice nel playoff di Conference League

03 Ago 2026 - 15:01
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L'Atalanta dovrà ancora attendere, ma intanto ha conosciuto chi saranno i possibili due avversari nel playoff di Conference League. A Nyon infatti si è tenuto il sorteggio, che ha stabilito che la Dea affronterà la vincente del terzo turno tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice: la prima squadra è israeliana, la seconda invece è polacca. Andata il 20 agosto a Bergamo, ritorno in trasferta il 27. 

L'elenco completo
Thun / Víkingur R. - Borac / ML Vitebsk
Shamrock Rovers / Egnatia - KuPS Kuopio / U. Craiova
Tre Fiori / Drita - Flora Tallinn / Inter Escaldes
Lech Poznan / Klaksvík - Riga / Gyori ETO
L. Red Imps / Omonia - Larne / Iberia Tbilisi
HJK / Motherwell - Freiburg
Ferencváros / Górnik Zabrze - Monaco
Inter Turku / Vaduz - Debrecen / Copenhagen
Benfica / Hearts - Paide / SK Rapid
CFR Cluj / Tromsø - Brighton
Žalgiris / Hajduk Split - Raków / Hammarby
Panathinaikos / CSKA 1948 - Hradec Králové / Besiktas
IFK Göteborg / Gent - Hibernian / Shkëndija
PAOK / Anderlecht - Brann / Apollon
Atalanta - H. Tel-Aviv / Katowice
Bohemians / Midtjylland - Rijeka / Ilves
Jagiellonia / Rangers - Jablonec / RFS
Valur / Nordsjælland - Sheriff / St. Gallen
Auda / Dinamo City - Pafos / Salzburg
Noah / Sion - Ajax / Shelbourne
Braga / Dinamo-Minsk - Beitar / Austria Wien
Twente / DAC 1904 - Dynamo Kyiv / Qarabag
Getafe - Partizan / Tobol
Lugano / Runavík - M. Tel-Aviv / CSKA Sofia

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