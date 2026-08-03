Atalanta contro Hapoel o Katowice nel playoff di Conference League

L'Atalanta dovrà ancora attendere, ma intanto ha conosciuto chi saranno i possibili due avversari nel playoff di Conference League. A Nyon infatti si è tenuto il sorteggio, che ha stabilito che la Dea affronterà la vincente del terzo turno tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice: la prima squadra è israeliana, la seconda invece è polacca. Andata il 20 agosto a Bergamo, ritorno in trasferta il 27.