Roma, rottura del crociato anteriore destro per Muhammed Bah

Muhammed Bah, giocatore classe 2007 della Roma, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante il match amichevole contro il Cardiff. I tempi di recupero stimati sono tra 6 e 9 mesi, quindi la sua stagione rischia di essere finita ben prima di iniziare. Le condizioni del giovane non lasciavano ben sperare già nei primi istanti, con lo staff che aveva rilevato subito una seria distorsione. Poi la diagnosi dopo gli esami strumentali: verrà operato nei prossimi giorni dal dottor Georg Ahlbäumer nella clinica di St. Moritz.