Elezioni Fifa, il Galles prima federazione a rompere con Infantino: tolto il sostegno

"Le recenti carenze in materia di buona governance, procedure, leadership, valori, gestione delle parti interessate, comunicazione e buon senso ci hanno portato a ritenere che il signor Infantino abbia perso la fiducia della FAW per rimanere alla guida del calcio mondiale". Riassumendo così la propria posizione: "Non mettere al primo posto gli interessi del calcio è un errore che non possiamo accettare".