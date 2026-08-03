Elezioni Fifa, il Galles prima federazione a rompere con Infantino: tolto il sostegno

Momento di grande difficoltà per Gianni Infantino. Dopo il flop del progetto legato ai fondi di investimento per il Mondiale, ritirato in seguito alle critiche di Uefa e altre confederazioni, il presidente Fifa rischia di dover lasciare il suo ruolo alle prossime elezioni del 2027 o addirittura ancora prima in caso di sfiducia.
Crolla infatti il suo indice di gradimento all'interno delle varie federazioni, tanto che quella gallese è stata la prima a prendere posizione ufficiale sull'argomento: "La Federcalcio del Galles conferma con la presente di aver ritirato il proprio sostegno alla candidatura del signor Gianni Infantino alla rielezione come presidente della Fifa per il mandato 2027-2031", recita il comunicato.
"Le recenti carenze in materia di buona governance, procedure, leadership, valori, gestione delle parti interessate, comunicazione e buon senso ci hanno portato a ritenere che il signor Infantino abbia perso la fiducia della FAW per rimanere alla guida del calcio mondiale". Riassumendo così la propria posizione: "Non mettere al primo posto gli interessi del calcio è un errore che non possiamo accettare".