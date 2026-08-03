Inter-Milan a Perth nel segno di Baresi: previste coreografia e immagini dell'ex capitano

Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, mercoledì il Milan sfiderà l'Inter nel primo derby stagionale - seppur in amichevole - che sarà giocato a Perth, in Australia. Gli obblighi logistici della tournée non permettono alla prima squadra di essere presente al funerale dell'ex capitano rossonero così il derby diventerà un momento per ricordarlo. Il Milan giocherà col lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxischermi saranno proiettate le sue immagini e i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi.