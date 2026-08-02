Lo scontro

Caos Fifa, Infantino in bilico: dimissioni o mozione di sfiducia in vista, ecco tutte le possibilità

Il presidente della federazione internazionale fa i conti con un clamoroso crollo di popolarità a causa della questione private equity founds

02 Ago 2026 - 11:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 4
© uefa
© uefa
© uefa

© uefa

© uefa

La posizione di Gianni Infantino come presidente della Fifa è clamorosamente in bilico: dopo i durissimi comunicati arrivati nella giornata di ieri da parte della Uefa e della Dfb in merito all'ipotesi di far entrare fondi private equity all'interno dell'azionariato della federazione internazionale, ora all'orizzonte per lui si prospettano solo due strade. Una è quella più semplice, meno traumatica, cioè le dimissioni. L'altra sarebbe quella da vera e propria guerra armata, cioè la mozione di sfiducia, e si tratterebbe del primo presidente della storia Fifa a essere sfiduciato. 

Leggi anche

La Uefa piccona Infantino: "Nessuna fiducia in lui, ha fallito e ciò che è successo non accadrà più".

Come funziona la mozione di sfiducia

 Il Consiglio della Fifa, formato da 37 membri, deve indire un Congresso straordinario in caso prevenisse richiesta scritta da parte di un quinto delle federazioni affiliate. Le federazioni affiliate sono 211, a conti fatti basterebbe quindi per la convocazione del Congresso la sola Uefa, che conta 55 membri al proprio interno. In seguito, una volta presentata la mozione di sfiducia, questa deve essere approvata con la maggioranza semplice dei voti, quindi 106 voti. Anche qui, i numeri non arridono minimamente a Infantino: Uefa, Afc e Concacaf insieme contano 143 voti, numero ben superiore al minimo necessario. Si parla specificatamente di queste tre confederazioni perché sono quelle che hanno espresso tramite comunicato un distacco totale rispetto alla proposta di Infantino sull'ingresso di capitali privati nella Fifa. 

Leggi anche
Infantino e Trump

Dietrofront Infantino: la Fifa abbandona il piano di vendita del Mondiale a fondi privati

Le future elezioni

 Nel 2027, poi, sono previste le elezioni del presidente della Fifa: prima del caos dei giorni scorsi la rielezione di Infantino era una questione scontata, per il suo terzo mandato. Talmente scontata che non c'era neanche un avversario pronto a candidarsi in sua opposizione. Alla luce di quanto sta emergendo però, non è detto che al momento in cui le singole federazioni andranno alle urne la situazione sia uguale: Aleksander Ceferin, presidente della Uefa e nemico giurato del presidente Fifa in carica, starebbe valutando di candidarsi. Alla stessa maniera dagli ambienti sta emergendo la figura di Arsene Wenger, che al momento è Capo dello sviluppo globale del calcio della Fifa. Wenger è un alleato di Infantino, è stato posto nella sua posizione dallo stesso presidente e sarebbe quindi un segno di continuità con l'attuale linea. L'altro grande nome è quello di Victor Montagliani, presidente della Concacaf in carica. Gli eventuali sfidanti di Infantino potranno presentare le proprie candidature fino al 16 novembre 2026, le elezioni invece ci saranno nell'aprile 2027.

fifa
infantino
uefa

Ultimi video

01:47
Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

00:32
MCH KOLO MUANI ARRIVO AEROPORTO MCH

Juve, finalmente Kolo Muani! Le immagini dell'arrivo a Torino

01:29
ALLEGRI SUL PALCO A FESTA NAPOLI 100 DICH

Allegri show alla festa per il centenario: gesti, voglia di trofei e... Totò"

01:59
DISCORSO DELA A FESTA NAPOLI 100 DICH

De Laurentiis: "Napoli mai così temuto, altri cent'anni così"

00:27
MESSAGGIO ANTONIO CONTE A FESTA NAPOLI 100 DICH

Napoli, il messaggio di Conte per i 100 anni: il pubblico impazzisce

01:31
DELA DIFENDE MALAGO' A FESTA 100 NAPOLI DICH

Napoli fischia Malagò, ADL non ci sta: "Rappresenta l'Italia e non si piega"

00:20
MCH DELA CHI NON SALTA E' JUVENTINO MCH

"Chi non salta juventino è". De Laurentiis risponde così

00:33
MCH TAGLIO NASTRO DELA FESTA 100 NAPOLI MCH

Napoli, De Laurentiis taglia il nastro: via ai festeggiamenti per il centenario

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

00:37
DICH DE ZERBI SU ROMERO PER SITO 1/8 DICH

De Zerbi e il futuro di Romero: "Ci siamo scambiati qualche messaggio…"

02:35
MCH BOLOGNA-CAMBUUR 3-1 gara 1 01/08 MCH

Bologna-Cambuur 3-1: gli highlights

01:40
Roma, occhi su Nusa

Roma, occhi su Nusa

01:54
Il Napoli di Allegri

Il Napoli di Allegri

01:46
Inter, lavoro e vacanza

Inter, lavoro e vacanza

01:35
Una notte da leggenda

Una notte da leggenda

01:47
Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

I più visti di Calcio

Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

SRV COCCODRILLO FRANCO BARESI 29/07 SRV

Milan, addio Franco Baresi: se n'è andato il capitano con il 'braccio alzato'

DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV

Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti

Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:55
Milan, Amorim e Gabbia rendono omaggio a murale per Baresi a Perth
11:37
Italia, Buffon: "Felice per Pirlo, evitato un percorso impervio"
11:07
Savicevic: "Una vergogna non aver dato il Pallone d'Oro a Baresi"
10:54
Messi già in campo con l'Inter Miami, ritorno senza gol
10:52
Milan: Modric e Jashari raggiungono la squadra a Perth in Australia