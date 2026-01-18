Zidane a un passo dalla panchina della Francia: sta già preparando lo staff tecnico

Da Amorim a Zidane passando per Tudor e Pioli: i top allenatori svincolati
Il dopo Deschamps è già iniziato: a luglio partirà l'avventura dell'ex allenatore del Real Madriddi Andrea Cocchi
Ormai manca solo l'ufficialità. Zinedine Zidane sarà il nuovo ct della Francia dopo il Mondiale della prossima estate, qualunque sia il piazzamento dei Bleus. Deschamps lascerà la Nazionale dopo 14 anni conditi da un titolo iridato nel 2018, una Nations League nel 2021, una finale europea nel 2016 e un'altra mondiale nel 2022. Nulla da dire, anche se Didì è stato aiutato da una rosa di livello assoluto. Giusto per avere un'idea, a Russia 2018 ha alzato la coppa più importante senza avere convocato Benzema, all'epoca uno dei centravanti più forti del panorama internazionale, se non il più forte. Zizou, insomma, riceverà il testimone dal suo ex compagno di squadra, in Nazionale e nella Juve, come quando ne sfruttava i passaggi in verticale nel periodo in cui erano i due vertici del rombo di centrocampo.
Zidane ha ribaltato qualunque concetto legato a convinzioni radicate. Tipo quella che ritiene impossibile che un fuoriclasse assoluto in campo possa poi ottenere risultati in panchina. Certo, c'è l'esempio supremo di Cruijff, immenso giocatore e sublime allenatore e i buoni risultati ottenuti da Beckenbauer, in realtà più come ct della Germania che come guida tecnica in un club. Maradona e Platini ci hanno provato ma hanno capito che nessun giocatore avrebbe potuto replicare giocate che per loro erano naturali ma che per un comune mortale non erano nemmeno immaginabili. Pelé non ci ha nemmeno provato. Zizou sì, ma solo al Real Madrid. Ha vinto tre Champions di fila entrando nella storia, ma chi può realmente dire che tipo di allenatore sia? Di certo è un bravissimo gestore, qualità fondamentale per maneggiare con cura la serie infinita di campioni che ti mette a disposizione Florentino, che, non a caso, lo ha chiamato due volte come salvatore della Patria Blanca, così come accaduto con Ancelotti.
Zizou ha di certo il merito di non essere integralista e di sfruttare al meglio le associazioni automatiche che si vengono a creare tra chi ha qualità individuali superiori. Un pregio che vale ancora di più se guidi una selezione nazionale. Per la parte tattica c'è il suo fido vice, David Bettoni. Per capirne l'importanza consigliamo la visione del suo racconto su youtube dei piani gara delle tre finali vinte al Real contro Atletico Madrid, Juventus e Liverpool, con l'ausilio di una lavagna magnetica. E' lui il nome che Zidane ha subito fatto per il nuovo staff tecnico della Francia. Il numero esatto e gli altri possibili futuri elementi del gruppo di lavoro non sono ancora stati resi noti, anche perché la federazione, secondo quanto riporta l'Equipe, cerca di contenere i costi. Soprattutto dopo che Deschamps si è avvalso, in questi anni, di un equipe tecnica di ben 19 persone...