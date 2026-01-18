Zidane a un passo dalla panchina della Francia: sta già preparando lo staff tecnico

Zidane ha ribaltato qualunque concetto legato a convinzioni radicate. Tipo quella che ritiene impossibile che un fuoriclasse assoluto in campo possa poi ottenere risultati in panchina. Certo, c'è l'esempio supremo di Cruijff, immenso giocatore e sublime allenatore e i buoni risultati ottenuti da Beckenbauer, in realtà più come ct della Germania che come guida tecnica in un club. Maradona e Platini ci hanno provato ma hanno capito che nessun giocatore avrebbe potuto replicare giocate che per loro erano naturali ma che per un comune mortale non erano nemmeno immaginabili. Pelé non ci ha nemmeno provato. Zizou sì, ma solo al Real Madrid. Ha vinto tre Champions di fila entrando nella storia, ma chi può realmente dire che tipo di allenatore sia? Di certo è un bravissimo gestore, qualità fondamentale per maneggiare con cura la serie infinita di campioni che ti mette a disposizione Florentino, che, non a caso, lo ha chiamato due volte come salvatore della Patria Blanca, così come accaduto con Ancelotti.