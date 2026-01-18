Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
PER IL DOPO MONDIALE

Zidane a un passo dalla panchina della Francia: sta già preparando lo staff tecnico

Il dopo Deschamps è già iniziato: a luglio partirà l'avventura dell'ex allenatore del Real Madrid 

di Andrea Cocchi
18 Gen 2026 - 13:04

Ormai manca solo l'ufficialità. Zinedine Zidane sarà il nuovo ct della Francia dopo il Mondiale della prossima estate, qualunque sia il piazzamento dei Bleus. Deschamps lascerà la Nazionale dopo 14 anni conditi da un titolo iridato nel 2018, una Nations League nel 2021, una finale europea nel 2016 e un'altra mondiale nel 2022. Nulla da dire, anche se Didì è stato aiutato da una rosa di livello assoluto. Giusto per avere un'idea, a Russia 2018 ha alzato la coppa più importante senza avere convocato Benzema, all'epoca uno dei centravanti più forti del panorama internazionale, se non il più forte. Zizou, insomma, riceverà il testimone dal suo ex compagno di squadra, in Nazionale e nella Juve, come quando ne sfruttava i passaggi in verticale nel periodo in cui erano i due vertici del rombo di centrocampo. 

Da Amorim a Zidane passando per Tudor e Pioli: i top allenatori svincolati

1 di 21
© Getty Images | Zinedine Zidane
© Getty Images | Zinedine Zidane
© Getty Images | Zinedine Zidane

© Getty Images | Zinedine Zidane

© Getty Images | Zinedine Zidane

Zidane ha ribaltato qualunque concetto legato a convinzioni radicate. Tipo quella che ritiene impossibile che un fuoriclasse assoluto in campo possa poi ottenere risultati in panchina. Certo, c'è l'esempio supremo di Cruijff, immenso giocatore e sublime allenatore e i buoni risultati ottenuti da Beckenbauer, in realtà più come ct della Germania che come guida tecnica in un club. Maradona e Platini ci hanno provato ma hanno capito che nessun giocatore avrebbe potuto replicare giocate che per loro erano naturali ma che per un comune mortale non erano nemmeno immaginabili. Pelé non ci ha nemmeno provato. Zizou sì, ma solo al Real Madrid. Ha vinto tre Champions di fila entrando nella storia, ma chi può realmente dire che tipo di allenatore sia? Di certo è un bravissimo gestore, qualità fondamentale per maneggiare con cura la serie infinita di campioni che ti mette a disposizione Florentino, che, non a caso, lo ha chiamato due volte come salvatore della Patria Blanca, così come accaduto con Ancelotti.

Zizou ha di certo il merito di non essere integralista e di sfruttare al meglio le associazioni automatiche che si vengono a creare tra chi ha qualità individuali superiori. Un pregio che vale ancora di più se guidi una selezione nazionale. Per la parte tattica c'è il suo fido vice, David Bettoni. Per capirne l'importanza consigliamo la visione del suo racconto su youtube dei piani gara delle tre finali vinte al Real contro Atletico Madrid, Juventus e Liverpool, con l'ausilio di una lavagna magnetica. E' lui il nome che Zidane ha subito fatto per il nuovo staff tecnico della Francia. Il numero esatto e gli altri possibili futuri elementi del gruppo di lavoro non sono ancora stati resi noti, anche perché la federazione, secondo quanto riporta l'Equipe, cerca di contenere i costi. Soprattutto dopo che Deschamps si è avvalso, in questi anni, di un equipe tecnica di ben 19 persone... 

zidane
francia
staff tecnico

Ultimi video

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

I più visti di Calcio Estero

MCH PORTO-BENFICA 1-0 MCH

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo

Real, non c'è pace per Vinicius: il Bernabeu lo sommerge di fischi e lui va via in lacrime

Real, la prima di Arbeloa è un disastro: Blancos umiliati dall'Albacete ed eliminati

Chukwueze sbaglia, festa Marocco ai rigori: in finale sarà sfida con il Senegal

Inzaghi vince la sfida scudetto e CR7 non la prende bene: mima il gesto del furto

MCH AL HILAL-AL NASSR 3-1 MCH

Simone Inzaghi batte CR7, Al Hilal-Al Nassr finisce 3-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:26
Kean out, ma presente con gli infortunati a Bologna per stare col gruppo dopo la morte di Commisso
12:46
Svolta benefica del Fenerbahce: anche tutti i nuovi acquisti dovranno donare l'1% dello stipendio
11:56
Addio Commisso, la famiglia e il club: "Gratitudine a tutti quelli che ci esprimono vicinanza"
10:41
Arbitri Champions: Inter-Arsenal al portoghese Pinheiro, il bosniaco Peljto per il Napoli
23:33
Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"