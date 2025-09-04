Logo SportMediaset
un nuovo re a barcellona

Yamal esulta imitando LeBron James ma scoppia la polemica

A difendere il fenomeno ci ha pensato il ct della Spagna De la Fuente

04 Set 2025 - 12:49
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lamine Yamal si ispira a LeBron James per affermarsi come nuovo re del Barcellona. L'esultanza con il gesto di mettersi la corona sulla testa del talento diciottenne, ispirata al gesto diventato iconico della stella NBA, ha suscitato però diverse reazioni, molte critiche. A difendere il numero dieci blaugrana è stato il ct della Spagna, Luis De la Fuente, che ha risposto agli attacchi dicendo che il gesto in quei festeggiamenti non era per indossare una corona ma il cappello da mago.

Posizione condivisa anche da Marcelo Bielsa, l'attuale allenatore dell'Uruguay. Yamal ha cominciato a festeggiare i suoi gol in questo modo speciale durante la seconda amichevole del tour asiatico contro il Seoul. Ha segnato due gol e si è mostrato a tutti con questa esultanza: un colpo al petto e un'auto-incoronazione. Un gesto che replica quella che LeBron James fa da anni. "LeBron è sempre stato considerato un giocatore che avrebbe fatto la storia, anche prima di arrivare in NBA - scrivono i media spagnoli -, e Lamine sta seguendo le sue orme da calciatore, battendo quasi tutti i record di precocità".

Ultimi video

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

13:20
Genoa, Frendrup: "Devo fare più gol e assist"
12:00
Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"
11:30
Italia, Scamacca lascia il ritiro: niente Estonia e Israele
11:30
Lazio, si rivede Isaksen: il danese torna in gruppo
11:00
Roma, parla Mancini: "Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti. Con Gasp per tornare in Champions"