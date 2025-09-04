Yamal esulta imitando LeBron James ma scoppia la polemica

Posizione condivisa anche da Marcelo Bielsa, l'attuale allenatore dell'Uruguay. Yamal ha cominciato a festeggiare i suoi gol in questo modo speciale durante la seconda amichevole del tour asiatico contro il Seoul. Ha segnato due gol e si è mostrato a tutti con questa esultanza: un colpo al petto e un'auto-incoronazione. Un gesto che replica quella che LeBron James fa da anni. "LeBron è sempre stato considerato un giocatore che avrebbe fatto la storia, anche prima di arrivare in NBA - scrivono i media spagnoli -, e Lamine sta seguendo le sue orme da calciatore, battendo quasi tutti i record di precocità".