Calcio

Torino, Ismajli recupera e mette la Roma nel mirino

04 Set 2025 - 20:17

Il Torino prosegue i lavori al Filadelfia durante questa pausa per le nazionali e Ardian Ismajli è da ritenersi recuperato. Il difensore, infatti, ha ripreso a lavorare insieme al resto dei compagni dopo la lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra rimediata a metà agosto. Il classe 1996 aspetta ancora la prima convocazione con il Toro, il tecnico Baroni confida di averlo a disposizione in vista della trasferta di Roma contro i giallorossi di Gasperini fissata per domenica 14 settembre alle 12.30. 

