Calcio

Odogu: "Quando penso al Milan la menta va subito a Maldini, Nesta e Gullit"

04 Set 2025 - 19:34

"Voglio essere umile, imparare, fare esperienza lavorando duro e migliorando giorno dopo giorno": è la promessa del nuovo difensore del Milan David Odogu, uno degli ultimi colpi di mercato del club rossonero, arrivato dal Wolfsburg. Il classe 2006 si racconta in conferenza stampa: "Sono un difensore centrale. Mi piace difendere la porta, fare duelli, mi piace portare a casa clean sheets, dirigere la difesa. Ovviamente voglio essere aggressivo, fisico, e avere la mentalità di vincere ogni partita". Quando pensa al Milan, la mente corre subito a Maldini ma anche a "Baresi, Nesta, Gullit. Un altro è Boateng, nato a Berlino come me". Un'operazione di mercato lampo la sua che lo ha colto di sorpresa: "Durante la finestra di calciomercato non mi ha detto niente direttamente, quindi è stata una sorpresa per me. 24 ore prima ho avuto una call col mio agente e mi ha parlato di questa possibilità. Sono molto felice, oltre che sorpreso". 

