Clamoroso Ochoa: scappa di nascosto prima di firmare col Burgos

Ottima scusa per ingannare l'attesa e uscire a prendersi un caffé. In sede, però, Ochoa non è mai tornato e non ha nemmeno risposto alle numerose telefonate da parte dei dirigenti. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il portiere non avrebbe visto di buon grado la modifica all'ingaggio, secondo lui ben al di sotto dal minimo previsto nel campionato. Come se ciò non bastasse, il Burgos avrebbe ottenuto anche il 60% dei ricavi dagli sponsor: forse troppo per Ochoa. Gli spagnoli hanno così ripiegato su Jesus Ruiz, estremo difensore del Racing de Ferrol.