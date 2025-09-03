Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
In Spagna

Clamoroso Ochoa: scappa di nascosto prima di firmare col Burgos

Il portiere messicano esce con la scusa di un caffé e non fa ritorno in sede: non era soddisfatto dei termini contrattuali

03 Set 2025 - 14:09
© IPA

© IPA

"Prendo un caffé e torno". Potrebbero essere queste le parole pronunciate da Guillermo Ochoa nella sede del Burgos prima di firmare il suo contratto con il club di seconda divisione spagnola. Peccato, però, che il portiere non sia mai tornato facendo così saltare l'accordo. L'accaduto ha del clamoroso e, forse, nella storia del calciomercato non si è mai vista una trattativa andare in fumo in circostanze simili. Ma andiamo con ordine.

Ochoa ha 40 anni ed è alla ricerca di una nuova avventura per provare a partecipare al prossimo Mondiale con la sua nazionale, il Messico. Ecco quindi il Burgos, con cui il portierone aveva anche già sostenuto e superato le visite mediche di rito. Secondo quanto riportato da alcune fonti, prima di mettere la firma sul contratto l'ex Salernitana avrebbe chiesto qualche modifica all'accordo, un desiderio esaudito dal club tanto da iniziare a preparare tutti i documenti necessari. 

Ottima scusa per ingannare l'attesa e uscire a prendersi un caffé. In sede, però, Ochoa non è mai tornato e non ha nemmeno risposto alle numerose telefonate da parte dei dirigenti. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il portiere non avrebbe visto di buon grado la modifica all'ingaggio, secondo lui ben al di sotto dal minimo previsto nel campionato. Come se ciò non bastasse, il Burgos avrebbe ottenuto anche il 60% dei ricavi dagli sponsor: forse troppo per Ochoa. Gli spagnoli hanno così ripiegato su Jesus Ruiz, estremo difensore del Racing de Ferrol

ochoa
spagna
calcio estero

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:04
DICH ORISTANIO (PARMA) DICH

Oristanio: "Credo nel progetto Parma. Gioco dove il mister ha bisogno

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

02:00
La rivoluzione di Gattuso

La rivoluzione di Gattuso

00:58
DICH MARIANUCCI UNDER 21 DICH

Marianucci: "L'Under 21 è"un privilegio. Vogliamo raggiungere le Olimpiadi"

00:23
MCH ALLENAMENTO VARDY CREMONESE MCH

Cremonese, Vardy è già al lavoro

02:20
DICH FABBIAN NAZIONALE 1/9 DICH

Fabbian: "Giocare per la Nazionale è sempre un grande motivo d'orgoglio"

01:04
DICH ORISTANIO (PARMA) DICH

Oristanio: "Credo nel progetto Parma. Gioco dove il mister ha bisogno

I più visti di Calcio Estero

La Corte Suprema dice no alla scarcerazione, Robinho resta in prigione in Brasile

City ancora ko, il Brighton vince in rimonta. Il West Ham vince a Nottingham

Roberto De Zerbi

Ligue 1: De Zerbi cade ancora | Liga: frenata Barcellona col Vallecano

Amorim gioca con i magneti mentre lo United sprofonda: Zidane possibile sostituto

Il Real batte il Maiorca, Psg a valanga sul Tolosa con tripletta di Neves

MCH SPORTING-PORTO 1-2 MCH

Il Porto vince il big match con lo Sporting Lisbona: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:20
Giugliano-Foggia, vietata vendita biglietti a tifosi pugliesi
13:15
Cremonese, Vardy vestirà la maglia numero 10
12:55
Stadio Milano, Sala: "Per queste proprietà calcio è business, rimpiango Moratti"
11:52
Ceferin: "Escludere club Israele? Atleti non possono fermare guerra"
10:40
Sacchi: "David o Vlahovic? Ho una mia idea"