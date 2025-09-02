Brasile: la Corte Suprema dice no alla scarcerazione, Robinho resta in prigione

La Corte suprema del Brasile ha respinto a maggioranza la nuova richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa di Robinho. L'ex attaccante della Seleção, del Real Madrid e del Milan resterà dunque detenuto fino alla fine della condanna a 9 anni di reclusione inflitta dalla giustizia italiana per stupro di gruppo, commesso nel 2013 a Milano, in una discoteca nel quartiere Bicocca. Il tribunale di Milano lo ha condannato nel 2017 e la sentenza è diventata definitiva nel 2022. L'ex calciatore, insieme ad altri amici avrebbe circuito una ragazza di 23 anni offrendole da bere fino a renderla incapace di opporsi. Infine il gruppo l'avrebbe portata nel guardaroba abusando di lei a turno.