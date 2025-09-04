Italia, Barella: "Gattuso ci ha dato serenità e fiducia"

"Nell'ultimo periodo di Mancini e in quello di Spalletti abbiamo avuto delle difficoltà. Per questo ritrovarci è la cosa importante da fare oggi. Gattuso ci ha dato serenità e fiducia, ci ha fatto lavorare e dobbiamo ripagarlo con le nostre prestazioni in campo". Lo ha detto il centrocampista della nazionale italiana Niccolò Barella in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Estonia valida per la qualificazione al Mondiale. "Abbiamo visto le loro potenzialità e caratteristiche, abbiamo lavorato su quello. Non sarà una partita facile, giocheremo per vincere - ha aggiunto - Nelle ultime partite in nazionale potevo e dovevo fare meglio. Le partite sono tante, la stanchezza c'è, non penso sia una scusa. Ora dobbiamo essere proiettati in avanti e cercare di fare più gol possibili. Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale con la Nazionale, voglio riportarla sul palcoscenico che merita".