Estonia, il ct: "Abbiamo studiato Gattuso e siamo fiduciosi"

"Abbiamo motivo di essere fiduciosi - ha aggiunto - nel senso che individualmente non siamo vicini, ma se giochiamo come abbiamo fatto contro la Norvegia e Israele, come una squadra, allora è possibile rendere la vita difficile all'Italia. Siamo incoraggiati dal fatto che ci sono stati momenti in cui l'Estonia non ha temuto nessun avversario. Speriamo di andare in quella direzione. Siamo stati in grado di dimostrarlo in casa".