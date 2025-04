Il mercato della mancata riparazione: da Gimenez a Walker non si salva nessuno

Difficile capire cosa sia successo. C'è l'impatto con il calcio italiano che non è semplice per nessuno e c'è anche l'evidente difficoltà di inserirsi in meccanismi che non sono poi così rodati, con la necessità di sfruttare al meglio i pochi palloni che circolano nella zona della punta. E d'altronde, per portare qualche rifornimento al centravanti, contro la Fiorentina Conceiçao ha dovuto inserire una seconda punta. Manca il raccordo, che avrebbe dovuto essere Joao Felix, e mancano rifornimenti. Il che rende difficile tutto, anche per un buon centravanti come Gimenez. Perché è buono e sa segnare, lo ha sempre fatto, questa è una certezza.



Il problema è che poi certe situazioni si ingarbugliano da sole e allora anche nella stagione che verrà, anche con un altro allenatore, non è semplice immaginarsi oggi un Gimenez diverso. E l'investimento fatto? Andrà protetto, ma serve una svolta reale. E vedremo poi se il messicano saprà trovare in sè le giuste risorse o finirà per allungare una lista molto lunga di flop rossoneri di mercato. Intanto la botta presa contro la Fiorentina, nello scontro con de Gea, potrebbe lasciarlo fuori anche venerdì contro l'Udinese. Poi ci saranno ancora una decina di giorni abbondanti prima del derby di ritorno di Coppa Italia. Sarebbe l'occasione migliore per uscire dal guado in cui è. Chissà mai, ma troverà un posto in squadra?



E gli altri? Joao Felix tornerà alla base per trasferirsi, forse, in Turchia. Walker ha posto dubbi sul proprio futuro, ma ha un riscatto di 5 milioni che il Milan dovrebbe esercitare. Sottil è probabile che faccia rientro a Firenze da dove, tra l'altro, arriverà a Milano Adli. Sarà un altro mercato complicato, con un budget limitato ma decisivo. La rincorsa al nuovo diesse è ancora lunga. Anche questo: chi costruirà il nuovo Milan?