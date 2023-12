Violenza ultras in Francia, Parigi dice stop alle trasferte a rischio

Parigi ha deciso una stretta sulle trasferte dei tifosi di calcio in Francia dopo i gravi episodi avvenuti nelle scorse settimane, culminati con la morte lo scorso fine settimana di un sostenitore del Nantes durante un alterco con ultrà del Nizza. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha vietato le trasferte per cinque partite della 15/a giornata di Ligue 1 e per tre partite degli ottavi di Coppa di Francia, in programma tra venerdì e domenica.