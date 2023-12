Ancora violenza in Ligue 1: tifoso ferito a morte prima di Nantes-Nizza

Ennesima esplosione di violenza nel calcio francese. Un tifoso del Nantes è stato ferito a morte in una rissa tra i sostenitori locali e quelli del Nizza avvenuta prima della sfida di Ligue 1 vicino allo stadio della Beaujoire, terminata con la prima sconfitta stagionale della squadra ospite allenata dall'italiano Francesco Farioli. A dare notizia del decesso è stata la Procura di Nantes, che nella notte ha emesso un comunicato ufficiale. Secondo il quotidiano L'Equipe, il tifoso era un membro della Brigata della Loira, il principale gruppo di tifosi irriducibili del Nantes. L'uomo di 31 anni "è crollato a terra colpito alla schiena", ha riferito il Nantes in un comunicato. Nonostante i primi soccorsi e il massaggio cardiaco, è deceduto poco dopo. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo.