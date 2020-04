Valencia, buone notizie: tutti guariti i positivi al coronavirus

Come succede in Italia, anche in Spagna la pandemia di Covid-19 sta facendo registrare un numero altissimo di vittime e sono scattate le misure restrittive da parte del governo. Nella Liga sono stati diversi i casi di positività, soprattutto in casa Valencia, dove dopo la doppia sfida di Champions con l'Atalanta circa il 35% dello staff era risultato positivo al coronavirus (per privacy il club aveva tenuto nascosti i nomi dei contagiati). Dopo qualche settimana finalmente però arriva una buona notizia: secondo quanto riportato da Marca, infatti, tutti i giocatori e i membri dello staff risultati positivi sono guariti. I tamponi a cui si sono sottoposti hanno dato esito negativo.