Uefa dà l'ok al Barcellona per la Champions League, ma l'ammissione è con riserva

LA DECISIONE

Blaugrana ammessi con riserva dalla Uefa: la decisione sull'esclusione può arrivare con la riapertura del caso

© Getty Images Il Barcellona può abbozzare un sorriso e un mezzo sospiro di sollievo dopo che la Uefa ha deciso di dare il lascia passare ai blaugrana in vista della Champions League 2023-24. Gli spagnoli, la cui partecipazione era a rischio dopo lo scoppio del caso Negreira, sono quindi stati ammessi in Europa, ma con riserva. Infatti, come comunicato dall'organo federale europeo, il procedimento nei confronti del club può essere "riaperto d'ufficio o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari incaricati del caso".

Una prima buona notizia, seppur a metà per Xavi e i suoi uomini che al momento sanno di poter giocare la massima competizione europea per la prossima stagione. Ma con l'incognita che resta comunque ben presente, perché la Uefa ha deciso per l'ammissione con riserva. Vedi anche Calcio estero Barcellona, Bartomeu avrebbe usato soldi del club a fini privati

Una futura decisione sull'ammissione/esclusione dalle competizioni europee, infatti, potrebbe essere presa anche nelle prossime settimane ribaltando di fatto quella che è stata la decisione dell'organo di appello della Uefa stessa.