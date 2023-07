Barcellona, Bartomeu avrebbe usato soldi del club a fini privati

Problemi blaugrana

L'ex presidente, stando a un reportage di indagine della polizia catalana, avrebbe distratto fondi blaugrana per motivazioni personali

© Getty Images L'ex presidente del Barcellona Josep Bartomeu avrebbe utilizzato soldi del club per finanziare proprie attività private. Questo quanto emerge da una relazione dei Mossos d'Esquadra, corpo di polizia catalano, diffuso dal programma Què T'hi Jugues di SER Catalunya. 112 pagine riguardanti pagamenti a otto società che fornivano servizi digitali, tra cui Amalgama Marketing di Miquel Sambola, amico stretto di Bartomeu.

Come spiegato dal quotidiano spagnolo As, che riporta le cifre esatte, durante la pandemia Bartomeu avrebbe ordinato di pagare il doppio i servizi di Amalgama Marketing: da 7mila a 15mila euro al mese. Il rapporto riportato da SER e da As si concentra poi sulla destinazione dei soldi, 223mila euro totali, a vari soggetti: secondo i Mossos D'Esquadra il 43% sarebbe andato all'imprenditore Josep Sanmartì, il 29% al giornalista Marçal Lorente, il 14% a Sambola, il 14% diviso tra i giornalisti Albert Lèsan e Albert de la Torre. L'86% dei pagamenti del Barcellona ad Amalgama Marketing, quindi, sarebbero stati dirottati verso altri lidi.

Tutto ciò fa parte dello scandalo-Barçagate emerso nel febbraio del 2020 e scoperta dagli stessi giornalisti di SER Catalunya Adrià Soldevila e Sergi Escudero. Consisteva sostanzialmente in una approfondita e articolata campagna stampa volta a difendere l'immagine del presidente Bartomeu diffamando altri soggetti, tra cui Messi, Piqué, Guardiola e molte altre personalità legate al mondo Barcellona. Bartomeu venne arrestato il 1 marzo 2021 dagli stessi Mossos D'Esquadra e attualmente è ancora sotto processo per numerose vicende legate alla gestione del club tra cui il caso Negreira riguardante una possibile corruzione arbitrale.

