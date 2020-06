Uefa: la Ligue 1 può ripartire ma deve finire entro il 2 agosto

L'allarme lanciato dal Lione, preoccupato che l'assenza del calcio giocato possa ripercuotersi sul ritorno della partita di Champions con la Juve, ha portato il club francese a richiedere al Consiglio di Stato che la Ligue 1 possa riprendere e concludersi in formato playoff. Nei prossimi giorni ci sarà la pronuncia ufficiale dell'organo costituzionale che, con ogni probabilità, rigetterà la proposta del Lione. In ogni caso la Uefa non è contraria alla ripresa del campionato francese con un unico input: la stagione deve concludersi entro il 2 agosto, come nel resto d'Europa, per dare spazio alle coppe.