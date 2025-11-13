Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese premiata dall'Uefa per la sostenibilità

13 Nov 2025 - 09:08

L'Udinese riceverà il premio De Sanctis per la sostenibilità, "uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale - informa la società in una nota - dedicati all'innovazione, alla cultura e alla responsabilità sociale". La cerimonia si svolgerà il 25 novembre a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente Figc, Gabriele Gravina. Il premio sarà consegnato dal direttore Uefa per la sostenibilità, Michele Uva, a Magda Pozzo, in rappresentanza del club. "Il riconoscimento sottolinea l'impegno di Udinese nel promuovere un modello di sostenibilità a 360 gradi, grazie al progetto del Bluenergy Stadium, primo impianto in Italia realizzato con criteri di efficienza energetica, inclusione e innovazione - fa sapere ancora il club -. Il parco solare sviluppato insieme a Bluenergy Group e la costante attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale rendono lo stadio un riferimento europeo nel campo delle infrastrutture sportive sostenibili".

Ultimi video

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"
11:17
Guai per Yonghong Li: 290 milioni di debiti e bancarotta per l'ex proprietario del Milan
10:47
Bologna: lesione per Cambiaghi, stop di tre settimane
10:00
Juve, la Francia chiama Thuram per sostituire Camavinga
09:08
Udinese premiata dall'Uefa per la sostenibilità