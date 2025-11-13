Euro 2032, Abodi: "Grande opportunità per le città"

"Con Euro 2032 parliamo di un'altra opportunità che va a beneficio delle città. Piano piano scenderemo fino a ogni città che ha una società professionistica". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo all'assemblea Anci a Bologna. Il ministro ha spiegato che "verranno scelti cinque stadi e questo avverrà a settembre 2026 e verrà comunicato alla Uefa. Nel frattempo noi stiamo lavorando a 12 progetti". Abodi ha sottolineato il ruolo del commissario straordinario appena nominato: "C'è finalmente un commissario, Massimo Sessa, che potrà aiutare le amministrazioni comunali con poteri in deroga e sostitutivi. Stiamo cercando di creare un portafoglio di opportunità finanziarie per concorrere ad ogni singolo progetto. Noi cercheremo con il commissario di contribuire a velocizzare l'iter". "C'è una sfiducia nei nostri confronti che è palpabile - ha aggiunto Abodi - ma come è successo nella geopolitica, dove l'Italia è riuscita a consolidare la sua centralità con il presidente Meloni, noi ci auguriamo di farlo con lo sport e con il calcio in particolare". Abodi ha ricordato anche gli altri appuntamenti sportivi nazionali: "Il prossimo anno ad agosto avremo a Taranto i Giochi del Mediterraneo. Abbiamo una progettualità che abbraccia tutta l'Italia e non si concentra solo in un luogo". E ha concluso con un auspicio: "L'augurio di tutti noi è quello di qualificarci per i Mondiali".