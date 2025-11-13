Logo SportMediaset

Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"

13 Nov 2025 - 16:34

Probabilmente Jonathan Rowe aveva immaginato diversamente i suoi primi mesi al Bologna. L’esterno inglese è arrivato in estate dal Marsiglia dopo essere stato messo fuori squadra per una scazzottata negli spogliatoi con Adrien Rabiot. I rossoblù hanno comunque investito una cifra importante per portarlo a Castel Debole: circa 18 milioni di euro. Per ora il suo rendimento non è stato all'altezza, anche per i pochi minuti avuti a disposizione. Ora però, a complicare tutto, un infortunio che lo terrà ai box per trer settimane circa: "Non è l'inizio di stagione che avrei voluto", scrive l'inglese sui suoi social. "Collettivamente però abbiamo avuto un buon inizio, compresa la grande vittoria di domenica scorsa. Questo è quello che conta di più: continuiamo così". Poi il ringraziamento ai tifosi che gli hanno mostrato vicinanza dopo la notizia dello stop: "Appezzo moltissimo tutti i messaggi di sostegno che sto ricevendo. Non vedo l'ora di poter giocare di nuovo di fronte a voi, tifosi fantastici. Rimango positivo, tornerò più forte di prima"

Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"