Parma, Suzuki si è operato: il comunicato del club

Come riportato dal Parma, "nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu". Secondo le prime indiscrezioni, Suzuki rischia di stare fermo per 3-4 mesi.