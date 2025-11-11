Germania, Rüdiger dieci anni dopo gli attentati di Parigi: "Non dimenticherò mai quella notte"

Il 13 novembre saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla notte che sconvolse Parigi e l'Europa intera, segnandone una delle pagine più cupe della storia recente. Una notte che ricorda bene Antonio Rüdiger, in campo allo Stade de France per l'amichevole tra la sua Germania e la Francia quando lo Stato Islamico cominciò a colpire la capitale francese con una serie di attentati terroristici in sequenza, partiti proprio dai dintorni dell'impianto, che sarebbe poi sfociata nel massacro del Bataclan: "Non dimenticherò mai quella notte a Parigi - le parole a Lapresse del difensore del Real Madrid, all'epoca 22enne da poco trasferitosi alla Roma -. Per molto tempo non abbiamo capito cosa stesse davvero accadendo, nessuno lo sapeva con certezza. Quando finalmente, la mattina dopo, siamo saliti sull'aereo, è stato un momento di grande sollievo. Ovviamente quella notte abbiamo avuto tutti paura. È stato uno shock enorme e all'improvviso il calcio è diventato del tutto irrilevante. È incredibile pensare a ciò che è accaduto. Non dimenticherò mai che la nazionale francese rimase con noi all'interno dello stadio per solidarietà, anche se non era obbligata a farlo. Fu un gesto di estrema vicinanza da parte di tutta la squadra".