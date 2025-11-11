Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
LE PAROLE

Germania, Rüdiger dieci anni dopo gli attentati di Parigi: "Non dimenticherò mai quella notte"

Il difensore tedesco era in campo allo Stade de France quando gli attacchi dello Stato Islamico sconvolsero la capitale francese

di Daniele Pezzini
11 Nov 2025 - 16:47
© Getty Images

© Getty Images

Il 13 novembre saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla notte che sconvolse Parigi e l'Europa intera, segnandone una delle pagine più cupe della storia recente. Una notte che ricorda bene Antonio Rüdiger, in campo allo Stade de France per l'amichevole tra la sua Germania e la Francia quando lo Stato Islamico cominciò a colpire la capitale francese con una serie di attentati terroristici in sequenza, partiti proprio dai dintorni dell'impianto, che sarebbe poi sfociata nel massacro del Bataclan: "Non dimenticherò mai quella notte a Parigi - le parole a Lapresse del difensore del Real Madrid, all'epoca 22enne da poco trasferitosi alla Roma -. Per molto tempo non abbiamo capito cosa stesse davvero accadendo, nessuno lo sapeva con certezza. Quando finalmente, la mattina dopo, siamo saliti sull'aereo, è stato un momento di grande sollievo. Ovviamente quella notte abbiamo avuto tutti paura. È stato uno shock enorme e all'improvviso il calcio è diventato del tutto irrilevante. È incredibile pensare a ciò che è accaduto. Non dimenticherò mai che la nazionale francese rimase con noi all'interno dello stadio per solidarietà, anche se non era obbligata a farlo. Fu un gesto di estrema vicinanza da parte di tutta la squadra".

Cosa accade il 13 novembre 2015 a Parigi

Furono in tutto 130, oltre ai 7 attentatori, le persone che persero la vita durante gli attacchi, a cui vanno aggiunti 413 feriti. La maggior parte delle uccisioni avvenne all'interno del teatro Bataclan, dove si stava tenendo un concerto del gruppo rock statunitense Eagles of Death Metal, ma la prima esplosione a livello cronologico si registrò davanti al ristorante Events, a pochi passi dallo Stade de France, mentre era in corso l'amichevole Francia-Germania, con moltissime autorità in tribuna. Sul luogo morì una persona, oltre all'attentatore. Un'altra esplosione vicino allo stadio, questa volta in un McDonald's, causò 11 feriti circa mezz'ora dopo la prima. Entrambi i boati furono avvertiti all'interno dell'impianto, ma la partita proseguì normalmente, anche per ovvie ragioni di sicurezza, e solo al triplice fischio i calciatori furono avvertiti di ciò che era accaduto.

rudiger
parigi
germania
bataclan

Ultimi video

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

I più visti di Calcio Estero

MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club

Il Barça torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Miami, Messi ancora decisivo: due gol e un assist che lo porta nella leggenda VIDEO

Soulé vuole l'Argentina ma Scaloni lo esclude ancora: tifosi in rivolta, si riapre la pista azzurra?

Mourinho in hotel 5 stelle a Istanbul: il Fenerbahce gli chiede il conto di 750 mila euro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:10
Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di "AperiTotti"
17:16
Giudice sportivo Serie A: nessun squalificato, multe a Toro, Lecce e Bologna
8. Lukasz Skorupski: 6 presenze, 2 clean sheet (5 gol subiti)
17:12
Bologna, lesione ai flessori della coscia destra per Skorupski: out un mese e mezzo
16:04
Lazio, Castellanos prova il recupero in vista del match con il Lecce
15:53
Brasile: il 18enne Brandao muore per una fucilata del fratellino