Tuchel: "Lukaku si è scusato e torna con la squadra"

CHELSEA

"Siamo felici di aver trovato il tempo necessario per parlarne con calma, volevamo capire che non lo avesse fatto apposta"

Il giorno dopo il faccia a faccia successivo all'esclusione contro il Liverpool, Thomas Tuchel ha confermato che Romelu Lukaku è stato "reintegrato" nel gruppo squadra del Chelsea. "Prima di tutto, siamo felici di aver trovato il tempo necessario per parlarne con calma. Questo è ciò che abbiamo fatto. Si è scusato ed è tornato in squadra", detto l'allenatore dei Blues parlando prima della sfida di semifinale in Carabao Cup contro il Tottenham.

Vedi anche Calcio estero Caso Lukaku, pace fatta con Chelsea e Tuchel: l'incontro per la tregua armata

"Era chiaro che volevamo capire che non l'ha fatto intenzionalmente. Inoltre, questa è la prima volta che si comporta così", ha aggiunto il tecnico tedesco. "Non c'è mai stato il minimo comportamento contro la squadra. Questa era la prima volta che lo sentivamo parlare in questo modo", ha concluso Tuchel.