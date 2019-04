Tottenham, Pochettino: "Kane? Difficile torni in questa stagione"

12/04/2019

Il Tottenham dovrà affrontare il finale di stagione senza il suo uomo più rappresentativo, Harry Kane. L'attaccante, infatti, ha riportato contro il Manchester City una lesione al legamento della caviglia sinistra . Pochettino è pessimista: "E' difficile che torni in questa stagione, è un po' triste ma non vede l'ora di riprendersi al più presto. La settimana prossima vedremo con lo specialista. Faremo di tutto per recuperarlo il prima possibile".

Ci vuole un miracolo, altrimenti il Tottenham si giocherà piazzamento in Premier e Champions League senza il suo attaccante principe, già al secondo infortunio grave nello stesso punto in questa stagione. "Era sconvolto dopo la partita, è stato un momento difficile per lui - ha spiegato Pochettino in vista della partita casalinga contro il già retrocesso Huddersfield - Siamo così delusi ed è stato difficile accettare la situazione".



Il manager argentino ha anche parlato dello stato d'animo del ragazzo. "Ora sta molto meglio, ha fatto le radiografie ieri e vedrà lo specialista la prossima settimana. E' un ragazzo positivo, è un po' triste ma non vede l'ora di riprendersi al più presto".