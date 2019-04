Tottenham, tegola Kane: finale di stagione a rischio

11/04/2019

Bruttissime notizie per il Tottenham: Harry Kane rischia di aver già finito la stagione. Come riferisce un comunicato degli Spurs, l'attaccante ha riportato "una significativa lesione al legamento della caviglia sinistra". L'infortunio è avvenuto al 58' dell'andata dei quarti di Champions League contro il Manchester City dopo uno scontro con Delph. Non specificati i tempi di recupero, ma il timore è che siano molto lunghi.