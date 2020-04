Tottenham, Mourinho volontario contro l'emergenza coronavirus

Già un mese fa José Mourinho si era speso per sostenere gli anziani con l'associazione "Age UK", che opera a Londra e distribuisce cibo, medicinali e beni di prima necessità alle persone costrette in casa dalla pandemia coronavirus e ora il tecnico scende in campo ancora più concretamente. Dalla prossima settimana, infatti, lo Special One aiuterà il centro di distribuzione alimentare allestito all'interno dello stadio del Tottenham. E sono stati proprio gli Spurs, attraverso i propri social ufficiali, a informare che l'allenatore portoghese provvederà, da settimana prossima, alla consegna di viveri al personale sanitario che lavora nella struttura, che è diventata una base di stoccaggio della London Food Alliance. "Proverò a dare il mio contribuito - ha spiegato Mou in un video - portando al centro frutta fresca e tutto quello che servirà. Ringrazio ancora medici e infermieri per tutto quello che state facendo: siete degli eroi".