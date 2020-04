Tottenham, nuova bufera: Aurier e Sissoko non rispettano il distanziamento sociale

Il Tottenham finisce nuovamente al centro delle polemiche per il mancato rispetto del distanziamento sociale. Due settimane dopo che José Mourinho aveva organizzato una mini-seduta di allenamento, ora a finire nella bufera sono Serge Aurier e Moussa Sissoko. I due, come testimoniato da diverse Instagram stories pubblicate dal terzino, si sono allenati insieme nella giornata di martedì, violando il blocco del Governo. 'Vogliamo scusarci per non aver dato il giusto esempio. Dobbiamo rispettare tutti i consigli del Governo per ridurre al minimo il numero di vite perse durante questa pandemia".