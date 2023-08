Tonali, subito gol e vittoria col Newcastle: "Un sogno, sento spesso il Milan"

"Lo sognavo sì, ma viverlo nella realtà è un'altra cosa". Sandro Tonali è a dir poco raggiante dopo l'esordio col botto in Premier League con la maglia del Newcastle: gol dopo appena sei minuti e netta vittoria sull'Aston Villa (5-1 il punteggio finale). "Oggi è stato bellissimo - ha proseguito il centrocampista di Lodi -. Qui è molto diverso da Milano, ho dovuto cambiare un po' me stesso. Ma ho sentito calore e l'allenatore mi vuole bene. Il Milan? Sento spesso i miei ex compagni, siamo amici prima che calciatori. Mi hanno già chiamato in tanti e ho visto che mi hanno scritto facendomi i complimenti. Faccio l'in bocca a loro per l'inizio del campionato"