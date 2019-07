Svizzera: ritrovato il corpo della calciatrice dispersa nel lago di Como a 204 metri di profondità

02/07/2019

Il corpo di Florijana Ismaili, 24enne calciatrice della Nazionale svizzera e capitano dello Young Boys scomparsa sabato dopo un bagno nel lago di Como, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a una profondità di 204 metri nella zona di Musso, a poca distanza dal punto in cui si era tuffata. La salma è già stata recuperata. Le ricerche erano iniziate da subito, anche con l'ausilio di un robot in grado di scandagliare il fondo del lago.

La Ismaili era uscita in barca con un'amica fin dalla mattina di sabato, e la tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio, poco prima che le amiche restituissero l'imbarcazione. Un tuffo a un centinaio di metri dalla costa, dal quale la giovane atleta non è più riemersa. Le ricerche sono state senza esito fino a lunedì, oggi il ritrovamento. La calciatrice sera nata a Walperswil, nel canton Berna, da genitori di etnia albanese. Ha mosso i primi passi nella locale squadra di calcio femminile per poi approdare allo Young Boys. Il club svizzero sul suo profilo Twitter ha pubblicato un video con la scritta 'Un cuore per Florijana e la sua famiglia' con i componenti della squadra unici tutti insieme a formare un cuore.