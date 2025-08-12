Supercoppa Europea, Vicario avverte il Psg: "Sta a noi crederci. Donnarumma? Gli auguro il meglio"

Psg-Tottenham in Supercoppa Europea sarebbe poteva essere il derby italiano tra i portieri Guglielmo Vicario e Gigio Donnarumma, ma quest'ultimo è finito ai margini del club francese. Ci sarà invece l'estremo difensore degli Spurs, che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia a Udine ha mandato un messaggio all'amico connazionale: "Ho letto che non ci sarà, è il mio capitano con l'Italia, con lui ho un rapporto splendido, sono cose che riguardano lui e il suo club, gli auguro il meglio".