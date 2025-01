Supercoppa di Spagna, la finale sarà Real-Barça: le merengues sconfiggono il Maiorca

In finale ci saranno ancora loro e ci sarà ancora El Clasico. Saranno Real Madrid e Barcellona a giocarsi la Supercoppa di Spagna domenica sera (h. 20 italiane) in Arabia Saudita, dopo che Ancelotti e i suoi hanno avuto la meglio sul Maiorca (3-0). Le merengues partono subito forte, con Lucas Vazquez e Rodrygo vicinissimi al vantaggio. Greif è attento e ipnotizza anche Mbappé, che chiede senza esito un rigore, per poi salvare su Bellingham alla mezz'ora. Nuovamente nervi tesi per Vinicius Junior, questa volta con Maffeo, e dopo qualche minuto di paura risale il Maiorca. I finalisti della Copa del Rey hanno due grandi chances con Larin, ma non le sfruttano. Il Real Madrid, a sua volta, non passa con Rodrygo e si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre esattamente com'era finita: maiorchini vicini al gol con Dani Rodriguez, Real impreciso con Camavinga. Ancelotti perde Tchouameni e al 62', dopo una lunga azione insistita, il muro del Maiorca crolla: Rodrygo colpisce il palo e Greif salva su Mbappé, ma Bellingham non sbaglia nel terzo tentativo. Ecco l'1-0, che innervosisce Maffeo e compagni: l'esterno provoca le merengues senza esito e i suoi sprecano il pari, prima di rischiare contro Rodrygo e Vinicius. Mbappé sbaglia ancora a tu per tu con Greif, Ancelotti gestisce le energie e i suoi dilagano nel recupero. Prima con l'autorete di Valjent, che devia nella sua porta per anticipare Mbappé (92') e poi col tris di Rodrygo: tocco vincente sull'assist di Lucas Vazquez e 3-0 per il Real al 94'. I madrileni si regalano dunque la sfida al Barça, mentre il Maiorca scatena una maxi-rissa nel finale, provocando Rudiger e Vinicius. Le merengues non cedono alle provocazioni e non ci sono conseguenze disciplinari: Vini, squalificato nella Liga, potrà sfidare i blaugrana (con Dani Olmo).