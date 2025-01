Supercoppa di Spagna: il Barcellona batte l’Athletic 2-0 e vola in finale

Il Barcellona, seppur con qualche rischio negli ultimi minuti, si prende di forza la finale di Supercoppa spagnola vincendo 2-0 contro l’Athletic Bilbao. Pronti via e gli uomini di Flick premono subito forte sull’acceleratore, sbloccando la partita dopo il quarto d’ora di gioco: Pedri manda sul fondo Balde, che apparecchia per la zampata di sinistro di Gavi, che fa 1-0 al 17’. Dopo il vantaggio i Blaugrana continuano a spingere, ma con il passare dei minuti i baschi iniziano a prendere confidenza. Verso la fine del primo tempo l’Athletic sfiora il pari, con una doppia occasione di Inaki Williams e Guruzeta che però non vale l’1-1: si rientra negli spogliatoi con il Barça avanti di una rete. Al rientro in campo dopo l’intervallo i baschi faticano in fase di costruzione, e al 52’ commettono l’errore che mette fine di fatto al match: Gavi recupera palla in trequarti, pesca lo scatto di Yamal che è freddissimo davanti a Unai Simon e insacca sul primo palo il 2-0 con il sinistro. Valverde cerca di risvegliare i suoi inserendo Nico Williams: lo spagnolo riaccende l’attacco dei biancorossi, che segnano prima con de Marcos e poi con Inaki. Entrambe le reti vengono però annullate per fuorigioco (quella del ghanese piuttosto dubbia), con gli uomini di Flick che portano a casa comodamente il successo. Il Barcellona aspetta la vincente dell’altra semifinale, Real Madrid-Maiorca, in programma giovedì 9 gennaio.