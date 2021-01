Supercoppa di Spagna: impresa del Bilbao, 2-1 al Real e finale con il Barcellona

SPAGNA

Sorpresa nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna: l'Athletic Bilbao batte 2-1 il Real Madrid e vola in finale, dove affronterà il Barcellona. A Malaga, decide la doppietta nel primo tempo di Raúl García, in gol al 18' e al 38' su rigore. Nella ripresa, i blancos colpiscono due legni con Asensio e accorciano le distanze con Benzema (73'), ma è troppo tardi: domenica, a Siviglia, saranno i baschi a contendere il trofeo a Messi e compagni.

Come nel 2015, saranno Athletic Bilbao e Barcellona a contendersi la Supercoppa di Spagna. Chi sperava nel Clasico in finale resta deluso: i baschi giocano un gran primo tempo, poi soffrono ma resistono nella ripresa. A Malaga, la prima occasione per gli uomini di Zidane arriva dopo 10 minuti con il sinistro di Hazard sul quale Simon non è perfetto, ma comunque efficace. Al 18', a sorpresa, il Bilbao passa in vantaggio: Lucas Vazquez perde palla e Raúl García ne approfitta per battere Courtois con un destro preciso e angolato. Il Real reagisce con la deviazione in area di Asensio di poco a lato, ma è una risposta sterile. Al 38', allora, arriva il clamoroso raddoppio: Lucas Vazquez trattiene in area Martinez e, dal dischetto, Raúl García trova la doppietta e il clamoroso 2-0 per la formazione di Marcelinho. Nel finale, l'ex Atletico ha addirittura la possibilità di siglare la tripletta, ma Courtois è bravo in uscita ad evitare il 3-0.

Nella ripresa, il Real si tuffa in avanti alla ricerca di un gol per riaprire il match, ma la sfortuna si mette tra i blancos e la rimonta, visto che Asensio colpisce una traversa al 56' e il palo sei minuti dopo. Zidane tenta il tutto per tutto inserendo Vinicius e Valverde, e al 73' Benzema riapre i giochi su assist di Casemiro. Il Bilbao ha l'occasione per chiudere definitivamente i giochi, ma Courtois è strepitoso in uscita su Villalibre, entrato al posto di Raúl García. L'ultima occasione arriva all'88', con il colpo di testa di Sergio Ramos che finisce a centimetri dal palo alla sinistra di Simon. Finale da brivido per i baschi, con il centrale del Real che reclama un rigore non assegnato dal Var.

Finisce 2-1: il Bilbao compie l'impresa e vola in finale. Domenica, a Siviglia, la sfida al Barcellona, contro cui è arrivata la vittoria nel 2015 (con clamoroso 4-0 al San Mamés all'andata), ma anche due sconfitte nel 1983 e nel 2009, oltre che il recente ko per 3-2 in Liga.