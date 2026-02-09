Euro 2032, Abodi: "Il Commissario stadi non significa un 'libera tutti"

09 Feb 2026 - 19:15

ì"Noi stiamo applicando una norma dello Stato, quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma il tempo a disposizione è poco. Nelle funzioni del commissario non è previsto un 'libera tutti', ci sono delle norme che dovranno essere rispettate".

Lo afferma il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, commentando la diffida presentata da comitati di cittadini e da un'associazione ambientalista nei confronti della presidenza del Consiglio e del suo ministero affinché non si proceda alla nomina di un commissario straordinario per Euro 2032. "Credo che sia la prima diffida a non rispettare una norma dello Stato e quindi per certi versi è suggestiva - sottolinea ancora Abodi -, ma non possiamo accettare è che si rimanga prigionieri di un nostalgismo che non guarda al futuro".

Poi, a proposito del recupero degli stadi italiani, e in particolare dell'intenzione da parte della Lazio di ristrutturare il Flaminio con la deposizione della documentazione per avviare l'iter, Abodi ammette come sia "importante che chi ha la capacità di recuperare uno stadio dal degrado e dall'abbandono assoluto come succede per il calcio lo faccia. Per me - prosegue - ogni possibilità di questo genere, ovunque avvenga, rientra nel rispetto che dobbiamo alle persone che devono poter entrare in uno stadio in modo sicuro e funzionale. Dobbiamo capire è che è arrivato il momento di cambiare, non solo per Euro 2032".

Ultimi video

00:59
Isaksen: "Ora puntiamo sulla Coppa Italia"

Isaksen: "Ora puntiamo sulla Coppa Italia"

01:37
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" REGOLAMENTO ARBITRI 09/02 SRV

Callegari non mette 'like' al regolamento: "Non voglio arbitro Avatar"

01:18
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" MENTALITA SPALLETTI 09/02 SRV

Callegari mette 'like' a Spalletti: "La Juve deve meritarselo"

02:07
SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

01:40
SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

02:07
SRV RULLO DIMARCO SIMBOLO DELLA CHIVUCRAZIA (MUSICATO) 9/2 SRV

Dimarco, numeri da leader: i metodi di Chivu lo esaltano

03:26
DICH FENUCCI SU VAR DICH

Fenucci: "Il Var è utile, ma non si deve trasformare nella moviola in campo"

00:31
DICH GRAVINA SU NAZIONALI DICH

Gravina e la Nazionale: "Marzo sarà un mese gravoso"

03:03
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

01:45
Gasperini chiama Totti

Gasperini chiama Totti

01:42
La Cremonese cerca gloria

La Cremonese cerca gloria

01:08
L'attacco di Tardelli

L'attacco di Tardelli

01:07
DICH TARDELLI X SITO 9/2 DICH

Tardelli attacca la Juve: "Manca qualcuno che la ami. Ora in mano ai francesi"

00:26
contelongo

Il Napoli e la missione della Fondazione Valter Longo: i consigli di Conte

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:59
Isaksen: "Ora puntiamo sulla Coppa Italia"

Isaksen: "Ora puntiamo sulla Coppa Italia"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

L'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:08
Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato
19:15
Euro 2032, Abodi: "Il Commissario stadi non significa un 'libera tutti"
18:54
Rigori Usa '94, Albertini svela: "Un giocatore del Milan e uno dell’Inter si nascosero". Ecco chi sono
18:39
Atalanta, infortunio a De Ketelaere nel prepartita: gioca Samardzic
18:26
Como, Fabregas: "Domani in campo con la nostra mentalità"