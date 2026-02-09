Euro 2032, Abodi: "Il Commissario stadi non significa un 'libera tutti"

Poi, a proposito del recupero degli stadi italiani, e in particolare dell'intenzione da parte della Lazio di ristrutturare il Flaminio con la deposizione della documentazione per avviare l'iter, Abodi ammette come sia "importante che chi ha la capacità di recuperare uno stadio dal degrado e dall'abbandono assoluto come succede per il calcio lo faccia. Per me - prosegue - ogni possibilità di questo genere, ovunque avvenga, rientra nel rispetto che dobbiamo alle persone che devono poter entrare in uno stadio in modo sicuro e funzionale. Dobbiamo capire è che è arrivato il momento di cambiare, non solo per Euro 2032".